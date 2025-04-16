В Петербурге поймали жителя Подмосковья, работавшего на мошенников

11 апреля к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 85-летней жительницы дома 105 по проспекту Ветеранов. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что она стала жертвой телефонных мошенников. Пенсионерка поверила в озвученную ей по телефону легенду о необходимости декларирования денежных средств и отдала 650 000 рублей прибывшему курьеру.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

14 апреля возле дома 31 корпус 2 по улице Лени Голикова сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего неработающего жителя Московской области, временно проживающего в гостинице на улице Хошимина.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.