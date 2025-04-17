В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пожилую женщину с Канонерского острова

Ночью 21 марта 2025 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 70-летней жительницы дома 7 на Канонерском острове. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 20 марта около 14 часов 40 минут ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником одного из силовых ведомств, и под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, убедил передать их курьеру для внесения на якобы, "безопасный" счет.

Около 19 часов 30 минут 20 марта возле парадной своего дома женщина отдала курьеру 500 000 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 159 часть 3 УК РФ (мошенничество).

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий, 16 апреля возле дома 11/1 по Великолукской улице по подозрению в совершении указанного преступления сотрудники уголовного розыска задержали 23-летнего петербуржца.

Задержанного поместили в изолятор на основании статье 91 УПК РФ.