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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера - иностранца, подозреваемого в обмане двух пенсионерок

В Петербурге поймали курьера - иностранца, подозреваемого в обмане двух пенсионерок

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Калининского района задержали «дропа» - иностранца, подозреваемого в обмане двух пенсионерок

Вечером 8 апреля, около 18 часов 20 минут к полицейским Калининского района Петербурга поступило заявление от 87-летней жительницы дома 52 по улице Верности. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что ей поступали звонки от неизвестного, который убедил ее, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, передать курьеру 385 000 рублей.

13 апреля 2025 года около 23 часов 00 минут в этот же отдел полиции поступило аналогичное заявление от 86-летней женщины, проживающей в доме 86 по проспекту Луначарского, которая отдала курьеру 305 000 рублей.

По обоим фактам следователи возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Вечером 13 апреля, около 19 часов 00 минут у дома 28 по Белградской улице сотрудники полиции по подозрению в причастности к указанным преступлениям задержали 18-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.  

Источник: ГУ МВД
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