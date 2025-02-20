В Петербурге поймали 18-летнего курьера мошенников, обманувших пенсимонера с Большеохтинского проспекта

6 февраля к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 80-летнего жителя дома 35 корпус 1 по Большеохтинскому проспекту о том, что накануне ему звонили неизвестные от имени различных структур и, под предлогом необходимости декларирования денежных средств, убедили передать курьеру 500 тысяч рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

18 февраля возле дома 3 по Мытнинской улице сотрудники уголовного розыска, по подозрению в совершении указанного преступления задержали 18-летнего неработающего петербуржца.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.