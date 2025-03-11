В центре Петербурга поймали "дропа - гастролера" из Новгородской области

7 марта к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 89-летней жительницы дома 44 по Лиговскому проспекту. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что стала жертвой мошенников и передала курьеру 500 тысяч рублей, якобы, для перевода их на «безопасный» счет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 10 марта сотрудники уголовного розыска возле дома 85 по Невскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 19-летнего жителя Новгородской области.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.