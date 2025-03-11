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Питерец.ру » Происшествия » В центре Петербурга поймали "дропа - гастролера" из Новгородской области

В центре Петербурга поймали "дропа - гастролера" из Новгородской области

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали "дропа - гастролера" из Новгородской области

7 марта к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от  89-летней жительницы дома 44 по Лиговскому проспекту. Пожилая женщина рассказала стражам порядка, что стала жертвой мошенников и передала курьеру 500 тысяч рублей, якобы, для перевода их на «безопасный» счет.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

Вчера, 10 марта сотрудники уголовного розыска возле дома 85 по Невскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержали 19-летнего жителя Новгородской области. 

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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