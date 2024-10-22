Полицейские поймали жителя Ленобласти, работавшего курьером мошенников в Петербурге

15 октября 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней жительницы дома 74 по Будапештской улице.

пенсионерка рассказала о том, что ей позвонил неизвестный и убедил сдать все свои деньги "на проверку".

После этого к ней в квартиру пришел курьер, которому она передала 204 тысячи рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера, 21 октября возле дома 28 корпус 1 по улице Демьяна Бедного сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего неработающего жителя поселка Мичуринское Приозерского района Ленобласти.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.