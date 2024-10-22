15 октября 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней жительницы дома 74 по Будапештской улице.
пенсионерка рассказала о том, что ей позвонил неизвестный и убедил сдать все свои деньги "на проверку".
После этого к ней в квартиру пришел курьер, которому она передала 204 тысячи рублей.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера, 21 октября возле дома 28 корпус 1 по улице Демьяна Бедного сотрудники угрозыска по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего неработающего жителя поселка Мичуринское Приозерского района Ленобласти.
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.
Полицейские поймали жителя Ленобласти, работавшего курьером мошенников в Петербурге
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали жителя поселка Мичуринское под Приозерском, работавшего курьером мошенников в Петербурге
15 октября 2024 года к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 86-летней жительницы дома 74 по Будапештской улице.
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