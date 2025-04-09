В Петербурга мужчину во время драки сбросили с Литейного моста

Накануне вечером, 8 апреля около 18 часов в отдел полиции поступила информация о том, что на съезде с Литейного моста на Литейный проспект в ходе драки двое сбросили третьего с моста на проезжую часть набережной Кутузова.

Прибывшие в течении пяти минут полицейские на месте происшествия обнаружили 44-летнего мужчину, которого передали бригаде скорой помощи с телесными повреждениями, в тяжелом состоянии.

В тот же день поздним вечером, около 23 часов 40 минут у дома 15 по улице Чехова сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к инциденту задержали двое мужчин, 1973 и 1982 годов рождения. Задержанных доставили в отдел полиции, где предварительно привлекли к административной ответственности по ст.20.1 ч.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.