На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек

Накануне утром, 2 апреля около 11 часов 20 минут возле дома 9 по Институтскому проспекту, в Выборгском районе Петербурга 41-летний мужчина, управляя автомашиной «Фольксваген Туарег», при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил столкновение с двигавшимся справа по проспекту Пархоменко автомобилем «DFM», под управлением 52-летнего мужчины.

После этого «Фольксваген Туарег» выбросило на тротуар, где он совершил наезд на 17-летнюю и 18-летнюю девушек.

В результате дорожного происшествия 17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней степени, вторую - в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи отпустили домой.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.