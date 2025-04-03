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Питерец.ру » Происшествия » На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек

На Институтском проспекте иномарка сбила двух девушек

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП с пострадавшими на Институтском проспекте 

Накануне утром, 2 апреля около 11 часов 20 минут возле дома 9 по Институтскому проспекту, в Выборгском районе Петербурга 41-летний мужчина, управляя автомашиной «Фольксваген Туарег», при проезде регулируемого пешеходного перехода совершил столкновение с двигавшимся справа по проспекту Пархоменко автомобилем «DFM», под управлением 52-летнего мужчины. 

После этого «Фольксваген Туарег» выбросило на тротуар, где он совершил наезд на 17-летнюю и 18-летнюю девушек. 

В результате дорожного происшествия 17-летнюю девушку госпитализировали в состоянии средней степени, вторую - в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи отпустили домой. 

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, ДТП, пострадавший пешеход
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