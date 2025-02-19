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Питерец.ру » Происшествия » На Рыбацком проспекте иномарка сбила ребенка на санках

На Рыбацком проспекте иномарка сбила ребенка на санках

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Опубликовал: Антон78
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Полиция проводит проверку по факту ДТП на Рыбацком проспекте, в котором пострадал ребенок на санках

Накануне вечером, 18 февраля около 18 часов 10 минут у дома 43 по Рыбацкому проспекту, в Невском районе Петербурга 56-летний мужчина, управляч автомашиной «Фольксваген Туарег» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 4-летнего мальчика, которого мать везла через дорогу на санках.

В результате дорожного происшествия ребенка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В период с 2024 по 2025 год водитель 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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