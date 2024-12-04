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Питерец.ру » Происшествия » На улице Руднева иномарка сбила 10-летнюю девочку

На улице Руднева иномарка сбила 10-летнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские Выборгского района Петербурга проводят проверку по факту ДТП на улице Руднева

Накануне утром, 3 декабря около 08 часов 30 минут возле дома 2 по улице Руднева, в Выборгском районе Петербурга 39-летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 10-летнюю ученицу 5 класса, которая вышла на проезжую часть со стороны стоящих автомобилей без сопровождения родителей.

В результате дорожного происшествия девочка получила травмы, но после оказания медпомощи была отпущена на амбулаторное лечение.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, ДТП, пострадавший пешеход, дети
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