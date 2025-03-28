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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП. Пострадал фельдшер

В Ленобласти машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП. Пострадал фельдшер

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП со скорой помощью в Приозерском районе

Сегодня днем, 28 марта около 15 часов 10 минут к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 82-лм километре трассы А-121 "Сортавала", между населенными пунктами Суходолье и Громово, в результате которого перевернулся автомобиль скорой помощи, двигавшийся на вызов.

По предварительным данным, 52-летний мужчина, управляя автомобилем скорой помощи "Газель" по не установленной причине выехал на тротуар, наехал на металлическое ограждение, после чего совершил наезд на опору ЛЭП.

В результате дорожного происшествия пострадал 42-летний фельдшер скорой помощи, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские на месте разбираются в обстоятельствах ДТП.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, ДТП
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