В Ленобласти машина скорой помощи врезалась в опору ЛЭП. Пострадал фельдшер

Сегодня днем, 28 марта около 15 часов 10 минут к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация о ДТП на 82-лм километре трассы А-121 "Сортавала", между населенными пунктами Суходолье и Громово, в результате которого перевернулся автомобиль скорой помощи, двигавшийся на вызов.

По предварительным данным, 52-летний мужчина, управляя автомобилем скорой помощи "Газель" по не установленной причине выехал на тротуар, наехал на металлическое ограждение, после чего совершил наезд на опору ЛЭП.

В результате дорожного происшествия пострадал 42-летний фельдшер скорой помощи, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские на месте разбираются в обстоятельствах ДТП.