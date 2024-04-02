В Кировском районе произошло ДТП с участием автомобиля Скорой помощи

Сегодня, 2 апреля 2024 года около 11 часов 50 минут к полицейским Кировского района Петербурга поступила информация о ДТП с автомобилем Скорой помощи на перекрестке Краснопутиловской улицы и улицы Маршала Говорова.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС установили, что автомобиль Скорой помощи под управлением 43-летнего водителя двигался на вызов по Краснопутиловской улице с включенными свето-звуковыми сигналами. Произошло столкновение с автомобилем «Форд ЭкоСпорт», под управлением 43-летней автоледи, пересекавшей перекресток по Маршала Говорова.

В результате столкновения автомобиль «Скорой» перевернулся на бок.

В ДТП никто не пострадал.

Полицейские проводят проверку обстоятельств происшествия.