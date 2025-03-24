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Питерец.ру » Происшествия » В Приморском районе ищут подростков, распыливших перец в дворника и школьника

В Приморском районе ищут подростков, распыливших перец в дворника и школьника

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Опубликовал: Антон78
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В Петербурге полицейские принимают меры к розыску подростков, причастных к инцидентам в Приморском районе 

Накануне днем, 23 марта около 13 часов 30 минут к полицейским Приморского района Петербурга поступило заявление от 32 летнего дворника. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что около 13 часов 20 минут возле дома 67 по Комендантскому проспекту двое неизвестных подростков распылили ему в лицо содержимое газового баллончика.

В тот же день, около 14 часов 55 минут к полицейским поступило сообщение от 45-летнего мужчины, который рассказал, что около 14 часов 15 минут возле дома 27 по Глухарской улице двое неизвестных подростков распылили газ из перцового баллончика в лицо его 13-летнему сыну после того, как тот отказался отдать им деньги.

По предварительны данным, оба преступления были совершены одними и теми же подростками.

Полицейскими принимаются все необходимые меры к розыску злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
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