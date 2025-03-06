На улице Оптиков рейсовый автобус сбил пенсионерку

Сегодня утром, 06 марта около 08 часов 10 минут возле дома 54 по улице Оптиков, в Приморском районе Петербурга 60-летний мужчина, управляя автобусом № 154 , при повороте, совершил наезд на 81-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В результате дорожного происшествия женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

По предварительным данным, пешеход и автобус двигались на разрешающий сигнал светофора.

По факту ДТП сотрудники ГАИ проводят проверку.