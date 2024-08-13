Сегодня утром, 13 августа 2024 года около 10 часов 55 минут в городе Красное Село, на перекрестке улиц Освобождения и Спирина, 55 - летний водитель, управляя автобусом "МАЗ", не справился с управлением и наехал на переходящую дорогу на разрешающий сигнал светофора неустановленную пожилую женщину.
В результате дорожного происшествия женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В Красном Селе автобус сбил пенсионерку
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП в Красном Селе
Сегодня утром, 13 августа 2024 года около 10 часов 55 минут в городе Красное Село, на перекрестке улиц Освобождения и Спирина, 55 - летний водитель, управляя автобусом "МАЗ", не справился с управлением и наехал на переходящую дорогу на разрешающий сигнал светофора неустановленную пожилую женщину.
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