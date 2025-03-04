На Васильевском острове поймали двоих подозреваемых в магазинном грабеже

Вчера, 3 марта к полицейским Васильевского острова поступила информация о том, что в магазине в доме 17а по Большому проспекту неизвестные, применив физическую силу, похитили из торгового зала товар и избили охранника.

Позднее в отдел полиции поступила телефонограмма о том, что в больницу обратился 45-летний мужчина с травмой глаз, после оказанной медицинской помощи в удовлетворительном состоянии его направили на амбулаторное лечение.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что 3 марта около 02 часов 15 минут двое молодых людей вошли в магазин, открыто похитили с прилавка бутылки с алкогольной продукцией, после чего разбили ими витрину и нанесли телесные повреждения 45-летнему охраннику.

По подозрению в совершении указанного преступления, по горячим следам, полицейские задержали двоих 19-летних жителей Ленинградской области, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанных доставили в отдел полиции, в отношении обоих вынесено определение об административном правонарушении по ст. 7.27 ч.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.