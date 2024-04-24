В Петербурге задержали подозреваемых в грабеже на Новосмоленской набережной

Вечером минувшего понедельника, 22 апреля 2024 года около 18 часов 25 минут к полицейским Василеостровского района Петербурга поступила телефонограмма из больницы о том, что около 14 часов 05 минути к ним обратился неработающий 39-летний житель поселка Парголово с травмой груди, ушибами и ссадинами лица, который после оказания медпомощи, в удовлетворительном состоянии отправлен на амбулаторное лечение.

Позднее сам пострадавший обратился к полицейским с заявлением в о том, что около 23 часов 00 минут 21 апреля возле дома 1 по Новосмоленской набережной на него, применив насилие, напали неизвестные и открыто похитили наушники и наручные часы.

Ущерб составил 7000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Вчера, 23 апреля 2024 года сотрудники уголовного розыска по подозрению в причастности к указанному преступлению по местам проживания задержали двоих местных жителей, 18 и 19 лет.

Похищенное частично изъяли.

Задержанных поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.