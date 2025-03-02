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Питерец.ру » Происшествия » На трассе "Зеленогорск - Выборг" автомашина насмерть сбила 36-летнего велосипедиста

На трассе "Зеленогорск - Выборг" автомашина насмерть сбила 36-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП с участием велосипедиста на трассе "Зеленогорск - Выборг"

Накануне вечером, 1 марта около 19 часов 30 минут на 33-м километре трассы «Зеленогорск-Приморск-Выборг», в выборгском районе Ленинградской области неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 36-летнего велосипедиста, который был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов и пересекал проезжую часть. 

В результате дорожного происшествия велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель с места ДТП скрылся.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Принимаются все необходимые меры к задержанию водителя.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП, велосипеды
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