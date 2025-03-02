На трассе "Зеленогорск - Выборг" автомашина насмерть сбила 36-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 1 марта около 19 часов 30 минут на 33-м километре трассы «Зеленогорск-Приморск-Выборг», в выборгском районе Ленинградской области неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 36-летнего велосипедиста, который был одет в одежду темных тонов без световозвращающих элементов и пересекал проезжую часть.

В результате дорожного происшествия велосипедист от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, водитель с места ДТП скрылся.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

Принимаются все необходимые меры к задержанию водителя.