В Красносельском районе иномарка насмерть сбила 63-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 14 августа 2024 года около 19 часов 40 минут возле дома 1 по улице Рихарда Зорге, в Красносельском районе Петербурга 36-летний водитель, управляя автомашиной «Шкода Рапид», вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 63-летнего велосипедиста, пересекающего проезжую часть, не спешившись с велосипеда.

В результате дорожного происшествия велосипедиста госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Сегодня ночью, 15 августа около 00 часов 30 минут к полицейским Красносельского района поступила телефонограмма из больницы о том, что 63-летний велосипедист скончался.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.