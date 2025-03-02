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Питерец.ру » Происшествия » Дорожный конфликт на Светлановской площади закончился стрельбой

Дорожный конфликт на Светлановской площади закончился стрельбой

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали стрелявшего в оппонента участник дорожного конфликта на Светлановской площади

Накануне днем, 1 марта около 12 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 50-летнего автолюбителя о том, что на Светлановской площади в него выстрелил неизвестный из газового пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ задержали 25-летнего водителя автомашины «Форд Фокус», который в ходе возникшей ссоры на дороге выстрелил из газового пистолета в сторону водителя автомобиля «Мерседес ML 320». 

Пострадавший обратился в больницу с химическим ожогом лица и, после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение. 

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, стрельба
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