Дорожный конфликт на Светлановской площади закончился стрельбой

Накануне днем, 1 марта около 12 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение от 50-летнего автолюбителя о том, что на Светлановской площади в него выстрелил неизвестный из газового пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ задержали 25-летнего водителя автомашины «Форд Фокус», который в ходе возникшей ссоры на дороге выстрелил из газового пистолета в сторону водителя автомобиля «Мерседес ML 320».

Пострадавший обратился в больницу с химическим ожогом лица и, после оказания медицинской помощи был направлен на амбулаторное лечение.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.