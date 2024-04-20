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Питерец.ру » Происшествия » В Колпино дорожный конфликт закончился выстрелом в лицо из газового пистолета

В Колпино дорожный конфликт закончился выстрелом в лицо из газового пистолета

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали стрелка в дорожном конфликте в Колпино

Вчера утром, 19 апреля 2024 года около 09 часов 10 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 39-летнего начальника отдела логистики горно-металлургической компании. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что в Колпино, возле дома 33 по Финляндской улице произошло ДТП, второй участник которого выстрелил ему в лицо из газового пистолета.
Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 33-летнего мастера-литейщика, который подозревается в том, что в ходе дорожного конфликта произвел один выстрел из устройства дозированного аэрозольного распыления «УДАР» в лицо своему оппоненту.
Пострадавшего, после осмотра бригадой скорой помощи, с химическим ожогом обоих глаз в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение.
Устройство «УДАР» изъяли.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).
Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район стрельба
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