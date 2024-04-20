В Колпино дорожный конфликт закончился выстрелом в лицо из газового пистолета

Вчера утром, 19 апреля 2024 года около 09 часов 10 минут к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение от 39-летнего начальника отдела логистики горно-металлургической компании. Мужчина рассказал стражам порядка о том, что в Колпино, возле дома 33 по Финляндской улице произошло ДТП, второй участник которого выстрелил ему в лицо из газового пистолета.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 33-летнего мастера-литейщика, который подозревается в том, что в ходе дорожного конфликта произвел один выстрел из устройства дозированного аэрозольного распыления «УДАР» в лицо своему оппоненту.

Пострадавшего, после осмотра бригадой скорой помощи, с химическим ожогом обоих глаз в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение.

Устройство «УДАР» изъяли.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.