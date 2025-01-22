В Петербурге задержали стрелка из аэрозольного пистолета возле алкомаркета

Накануне ночью, 21 января к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 37-летнего неработающего петербуржца о том, что 19 января около 22 часов 20 минут возле алкомаркета, расположенного в доме 165 по Пискаревскому проспекту, у него произошел конфликт с неизвестным.

В результате возникшей ссоры оппонент дважды выстрелил в его сторону из аэрозольного пистолета, после чего скрылся.

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В тот же день, 21 января около 11 часов 30 минут сотрудники уголовного розыска возле дома 165 по Пискаревскому проспекту по подозрению в причастности к стрельбе задержали 35-летнего местного жителя.

Аэрозольный пистолет изъяли.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.