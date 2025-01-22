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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали стрелка из аэрозольного пистолета возле алкомаркета

В Петербурге задержали стрелка из аэрозольного пистолета возле алкомаркета

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские задержали участника потасовки у алкомаркета, стрелявшего из аэрозольного пистолета

Накануне ночью,  21 января к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение от 37-летнего неработающего петербуржца о том, что 19 января около 22 часов 20 минут возле алкомаркета, расположенного в доме 165 по Пискаревскому проспекту, у него произошел конфликт с неизвестным. 

В результате возникшей ссоры оппонент дважды выстрелил в его сторону из аэрозольного пистолета, после чего скрылся. 

Следователи по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). 

В тот же день, 21 января около 11 часов 30 минут сотрудники уголовного розыска возле дома 165 по Пискаревскому проспекту по подозрению в причастности к стрельбе задержали 35-летнего местного жителя. 

Аэрозольный пистолет изъяли. 
Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район, стрельба
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