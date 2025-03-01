На проспекте Энгельса задержали двоих подозреваемых в грабеже

26 февраля около 12 часов к полицейским Выборгского района Петербурга поступило сообщение из больницы о том, что к ним за медицинской помощью обратился 52-летний мужчина с многочисленными ушибами, которого после оказания помощи отправили на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

Позднее пострадавший рассказал стражам порядка о том, что 26 февраля около 01 часа ночи во второй парадной дома 145 корпус 3 по проспекту Энгельса двое неизвестных избили его, отобрали куртку, рюкзак и мобильный телефон "Honor Х6А", после чего убежали с места происшествия.

Общий ущерб составил 20 000 рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вечером 27 февраля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления на проспекте Энгельса задержали 29-летнего жителя деревни Дрянишники Всеволожского района Ленинградской области и его 25-летнего приятеля, проживающего в том же доме, возле которого ими было совершено нападение на прохожего.

Задержанных поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ. Оба ранее судимы.