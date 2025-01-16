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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали двоих злодеев, ограбивших мужчину на Тихоокеанской улице

В Петербурге поймали двоих злодеев, ограбивших мужчину на Тихоокеанской улице

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицией Выборгского района Санкт-Петербурга задержаны двое подозреваемых в разбое на Тихоокеанской улице

Поздним вечером минувшего вторника, 14 января около 22 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в парадной дома 1 корпус 1 по Тихоокеанской улице на 50-летнего мужчину напали двое неизвестных мужчин и, избив, отобрали мобильный телефон.

Пострадавший обратился за медицинской помощью с множественными переломами костей лица. После оказания медицинской помощи пострадавший в удовлетворительном состоянии был отправлен на амбулаторное лечение и обратился с заявлением к полицейским. 

Полицейские установили, что 14 января около девяти часов вечера возле дверей собственной квартиры к заявителю подошли двое и, угрожая ножом, избили его, после чего отобрали мобильный телефон, стоимостью 7000 рублей, деньги в сумме 18 000 рублей, и скрылись.

Материальный ущерб составил 25 000 рублей.

На следующий день, 15 января в ходе проведения  оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления около дома 18 по Тихоокеанской улице сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя и 26-летнего уроженца Ингушетии, проживающий на той же улице. 

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, разбойное нападение
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