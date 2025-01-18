ента новостей

17:13
В Обводный канал после ДТП упал автомобиль с людьми
16:59
В Петербурге поймали двоих злодеев, ограбивших мужчину на Тихоокеанской улице
13:24
На площади Победы почтили память героических защитников и жителей блокадного Ленинграда
12:33
В Шушарах задержали женщину с полукилограммом каннабиса
12:23
В ДТП на КАД пострадала 10-летняя пассажирка «Лады»
12:18
В Калининском районе пенсионер передал мошенникам более 10 млн рублей, оставшись с кредитами и без квартиры
12:11
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Комендантского проспекта
11:33
В СПб вспоминают о прорыве Блокады
11:01
Семейный отдых зимой: какие города выбирают россияне?
10:48
Лебеди стали отказываться от европейской зимовки
10:35
Петербуржцы оплатили рекордную задолженность «Водоканалу»
19:17
В России запустят публичный электронный реестр нелегалов
11:45
Московская премьера спектакля «Будем жить» состоится в РГДБ в честь 80-летия Великой Победы
11:35
В посёлке Селиваново похитили три гусеничных вездехода
09:40
На Школьной улице пьяный рецидивист угрожал ножом бригаде скорой помощи
09:34
В Петербурге полицейские установили причастность студента к серии мошенничестве
09:32
Автодилеры не могут продать все китайские авто
09:22
На проспекте Непокорённых задержали троих мигрантов по подозрению в поножовщине
09:18
В Петербурге поймали подозреваемого в нападении на женщину в церкви на Фермском шоссе
09:14
В СПб утилизирован миллионный куб снега
09:03
Депутаты предлагают наказывать УК за падающие глыбы с крыш
08:51
11% петербуржцев оказались недовольны новогодними подарками
00:07
Омари Спеллмен не принял участия в матче, в котором баскетбольный «Зенит» нанёс поражение «Пари НН»
23:31
СКА потерпел крупное поражение от «Северстали» со счётом 4:7, в составе победителей дубль сделал Думбадзе
19:50
В Ленобласть прибыл «Поезд Победы»
19:44
В Смольном Александр Беглов и Николай Валуев обсудили вопросы развития бокса в Петербурге
19:35
Google снова оштрафовали
10:45
В Петербурге поймали двоих злодеев, ограбивших мужчину на Тихоокеанской улице
09:12
Продажи подержанных гаджетов в СПб выросли в 2 раза
08:58
Сколько платят в СПб?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали двоих злодеев, ограбивших мужчину на Тихоокеанской улице

В Петербурге поймали двоих злодеев, ограбивших мужчину на Тихоокеанской улице

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицией Выборгского района Санкт-Петербурга задержаны двое подозреваемых в разбое на Тихоокеанской улице

Поздним вечером минувшего вторника, 14 января около 22 часов 30 минут к полицейским Выборгского района Петербурга поступила информация о том, что в парадной дома 1 корпус 1 по Тихоокеанской улице на 50-летнего мужчину напали двое неизвестных мужчин и, избив, отобрали мобильный телефон.

Пострадавший обратился за медицинской помощью с множественными переломами костей лица. После оказания медицинской помощи пострадавший в удовлетворительном состоянии был отправлен на амбулаторное лечение и обратился с заявлением к полицейским. 

Полицейские установили, что 14 января около девяти часов вечера возле дверей собственной квартиры к заявителю подошли двое и, угрожая ножом, избили его, после чего отобрали мобильный телефон, стоимостью 7000 рублей, деньги в сумме 18 000 рублей, и скрылись.

Материальный ущерб составил 25 000 рублей.

На следующий день, 15 января в ходе проведения  оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления около дома 18 по Тихоокеанской улице сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 29-летнего местного жителя и 26-летнего уроженца Ингушетии, проживающий на той же улице. 

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район, разбойное нападение
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-01-2025, 10:45
В Петербурге поймали двоих злодеев, ограбивших мужчину на Тихоокеанской улице
21-05-2020, 19:28
На Васильевском острове двое мужчин, применив электрошокер, отобрали у жертвы деньги и телефон
1-02-2024, 11:13
В Колпино задержали 14-летнего подростка, ограбившего сверстника
27-11-2024, 22:25
В Петербурге двое пьяных мужчин напали на водителя скорой помощи
26-07-2022, 11:30
В центре Петербурга у женщины под угрозой ножа отобрали деньги и телефон
26-03-2024, 12:54
В Мурино задержали подозреваемого в грабеже на проспекте Просвещения

Происшествия на дорогах

Сегодня, 17:13
В Обводный канал после ДТП упал автомобиль с людьми
Сегодня, 12:23
В ДТП на КАД пострадала 10-летняя пассажирка «Лады»
15-01-2025, 22:10
В центре Петербурга после столкновения двух автомобилей пострадала женщина-пешеход
15-01-2025, 16:02
В Ломоносовском районе в ДТП с фурой погибла женщина-пассажир «Киа». В больнице водитель и полуторамесячная девочка
Наверх