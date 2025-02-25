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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино поймали подозреваемого в магазинном грабеже

В Мурино поймали подозреваемого в магазинном грабеже

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские Всеволожского района задержали жителя Мурино, подозреваемого в магазинном грабеже

К полицейским Всеволожского района Ленинградской области, в минувшую пятницу поступила информация о том, что 19 февраля около 10:35 неизвестный в торговом зале продовольственного магазина в доме 27 по улице Шувалова в городе Мурино похитил две банки кофе стоимостью 619 рублей, а при попытке задержания сотрудником магазина, угрожал применить к ней физическую силу, после чего с похищенным сбежал в неизвестном направлении.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Вчера вечером, 24 февраля сотрудники уголовного розыска на Петровском бульваре в Мурино задержали 48-летнего подозреваемого в указанном преступлении. 

Задержанного плместили в изолятор на основании статьи 91 УПК до избрания меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, грабеж
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