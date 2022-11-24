В Колпино задержаны трое предполагаемых участников схемы международного мошенничества

Пресечена деятельность по организации технической поддержки массовых хищений денег у граждан Российской Федерации», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержание стало возможным благодаря взаимодействию полицейских со службой безопасности одного из операторов мобильной связи.

«Была получена оперативная информация о том, что в городе Колпино функционирует специальное оборудование для перенаправления трафика. За полгода там зафиксировано подключение более 12 тысяч SIM-карт, через балансовые счета которых было проведено свыше 150 миллионов рублей.

Анализ проведенных операций показал, что все эти деньги были похищены телефонными мошенниками с использованием методов социальной инженерии. Находившиеся за рубежом злоумышленники звонили потерпевшим и сообщали о попытке несанкционированных переводов с их банковских карт. Затем граждан убеждали перевести деньги на так называемые безопасные счета и диктовали привязанные к ним телефонные номера. Когда средства поступали на подконтрольные аферистам балансовые счета, они незамедлительно переводились на электронные кошельки, а затем конвертировались в криптовалюту. Чтобы не привлекать внимания оператора сотовой связи, в течение дня каждая SIM-карта использовалась не более двух раз, а затем заменялась на новую.

В ходе обысков по местам жительства задержанных в городе Колпино и Московской области обнаружены и изъяты специальное оборудование для одновременного подключения нескольких десятков мобильных номеров, интернет-центры, роутеры, модемы, ноутбуки, средства связи и более 1500 SIM-карт.

В настоящее время предварительно установлена причастность фигурантов как минимум к 13 эпизодам хищений денег у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. По каждому из них возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ. Все они соединены в одно производство.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности», - рассказала Ирина Волк.