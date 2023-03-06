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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге пресекли серию хищений со счетов интернет-продавцов

В Петербурге пресекли серию хищений со счетов интернет-продавцов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Ирина Волк: В Петербурге полицейские пресекли серию хищений с банковских счетов продавцов товаров через интернет-площадки

«Сотрудниками Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на территории города на Неве, а также Омска и Новосибирска задержаны трое подозреваемых в мошенничестве.

Установлено, что в криминальной схеме каждому из соучастников отводилась своя роль. Житель Новосибирска брал в аренду аккаунты на сайтах объявлений и связывался с продавцами. Он уговаривал их якобы для удобства общения перейти в один из мессенджеров. Затем его сообщник продолжал переписку с продавцами в чате мессенджера и убеждал воспользоваться для оплаты товара сервисом «Безопасная сделка». Когда продавцы переходили по ссылке, с которой должна была поступить оплата, они попадали на фишинговый сайт.

Под видом сотрудников технической службы интернет-ресурса подозреваемые узнавали у потерпевших коды банковских смс-уведомлений. В результате оплата за товар не поступала, а денежные средства, наоборот, многократно списывались с расчетных счетов продавцов. В дальнейшем за вычетом процентов деньги поступали на криптовалютный кошелек третьего участника группировки.

Расследование уголовного дела по статье 159 УК РФ ведет следователь ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъяты мобильные телефоны, в которых сохранилась переписка с потерпевшими, ноутбуки, банковские и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Двое фигурантов заключены под стражу. Их сообщник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД
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