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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге у мигрантов в автомобиле нашли наркотики

В Петербурге у мигрантов в автомобиле нашли наркотики

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейскими Фрунзенского района задержаны двое приезжих, у которых в автомобиле найдены наркотики 

Вечером 12 февраля  около 17 часов 10 минут возле дома 15 по Купчинской улице, во Фрунзенском районе Петербурга  полицейские для проверки документов остановили автомобиль «Киа Рио».

При виде полицейских находящиеся в машине граждане одного из государств Центральной Азии, 20 и 29 лет, заметно занервничали. 

В результате проведения досмотра у них обнаружили и изъяли более 50 свертков с неизвестным веществом. 

Экспертиза показала, что в свертках находилось наркотическое средство -  гашиш общей массой около 70 г. 

Кроме того, у одного из приезжих изъято 14 таблеток сильнодействующего вещества прегабалин, общей массой 16,36 г. 

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 228.1 ч. 4 п «г» УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

 Одного из фигурантов поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ, в отношении второго решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Петербурге у мигрантов в автомобиле нашли наркотики

Источник: ГУ МВЯд
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