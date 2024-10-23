В Металлострое полицейские поймали наркомула

21 октября около 14 часов 00 минут коло дома 1 по улице "Дорога на Металлострой" посёлка Металлострой, в Колпинском районе Петербурга, сотрудники ГАИ задержали 40-летнего мужчину, у которого в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли полимерный сверток с порошкообразным веществом.

Обнаруженное в свертках вещество, согласно экспертизе, наркотическое средство метадон массой почти 100 граммов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.30 ч.3, 228.1 ч.4 п.г УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Подозреваемого поместили в изолятор на основании ст.91 УПК РФ.