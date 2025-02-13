ента новостей

12:00
В Петербурге началась регистрация площадок для «Диктанта Победы — 2025»
11:52
На Чкаловском проспекте произошло ДТП с участием автобуса
11:44
В ДТП у Сампсониевского моста пострадали три человека
11:38
В Ленобласти из автомобиля наркокурьера из Алтайского края изъяли более 4 кг «синтетики»
11:30
Жителя Калуги задержали за изнасилование несовершеннолетней в Колпино
11:24
На Дачном проспекте задержали петербуржца с мефедроном в автомобиле
10:45
В СПб разрабатывают новые методы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
10:28
В Ленобласти стали производит больше электроники
09:56
В ТРК на Полюстровском проспекте избили подростка
09:48
Волейболистки петербургской «Ленинградки» обыграли нижегородскую «Спарту»
09:36
В Петербурге ищут двоих мужчин, совершивших вооруженный налет на квартиру в Невском районе
09:20
В Петербурге состоятся чемпионат и первенство России по джиу-джитсу
09:00
Оборот общепита в СПб вырос на треть
08:45
Взаимодействие с мировыми судьями стало проще: в СПб заработал чат-бот
18:04
В Ленобласти росгвардейцы тренировались уничтожать БЛА
11:54
В Калининском районе задержан подозреваемый в поножовщине
11:48
В Волхове «Лада Гранта» врезалась в опору линии электропередач. Пострадали два человека
10:31
В Петербурге завершился Кубок России по подводномуu спорту
09:38
В Ленобласти столкнулись фура и микроавтобус. Один человек погиб, 11 пострадали
09:27
Пенсионеры стали активнее искать работу
08:42
В Петербурге растут зарплаты: город лидирует по темпам экономического роста
07:19
Центробанк вводит период охлаждения для кредитов
06:07
РЖД выделит часть средств на ВСМ Москва – СПб
00:04
Петербургские шахматисты Игорь Исмагилов и Лев Чернов завоевали медали на детском первенстве России в Сочи
23:40
КХЛ: СКА проиграл московскому «Динамо» 1:3, «Торпедо» разгромило «Ак Барс» 5:1
19:32
В Петербурге впервые вышли на маршрут новый «умный» трамвай и троллейбус
17:29
День защитника Отечества в СПб отметят запуском «Поезда дружбы»
17:19
Меньше петербуржцев стали ловить пьяными за рулем: статистика за год
16:08
Биатлонисты из Петербурга завоевали золото на первенствах СЗФО
15:33
Госдума приняла закон о дополнительной индексации военных пенсий в 2025 году
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Дачном проспекте задержали петербуржца с мефедроном в автомобиле

На Дачном проспекте задержали петербуржца с мефедроном в автомобиле

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района задержали петербуржца с мефедроном в автомобиле

Накануне днем, 12 февраля около 13 часов 15 минут возле дома 4 корпус 3 по Дачному проспекту, в Кировском районе Петербурга в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль «Рено Логан», под управлением 26-летнего местного жителя.  В автомобиле полицейские обнаружили и изъяли пакет с кристаллическим веществом белого цвета, весом около 500 гр.  Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством «метилэфедрон». 

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, наркотики
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-05-2023, 14:16
В Ленобласти задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
20-10-2022, 14:56
В Пушкинском районе задержали наркодилера
28-02-2024, 12:48
В Ленобласти в лесу у Колтушей задержали наркокурьера
7-12-2023, 11:05
В Пушкине задержали подозреваемого в покушении на сбыт крупной партии мефедрона
18-01-2025, 12:33
В Шушарах задержали женщину с полукилограммом каннабиса
10-01-2025, 13:14
В кваритире на Васильевском острове изъяли парию синтетического наркотика

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:52
На Чкаловском проспекте произошло ДТП с участием автобуса
Сегодня, 11:44
В ДТП у Сампсониевского моста пострадали три человека
Вчера, 11:48
В Волхове «Лада Гранта» врезалась в опору линии электропередач. Пострадали два человека
Вчера, 09:38
В Ленобласти столкнулись фура и микроавтобус. Один человек погиб, 11 пострадали
Наверх