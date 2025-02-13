На Дачном проспекте задержали петербуржца с мефедроном в автомобиле

Накануне днем, 12 февраля около 13 часов 15 минут возле дома 4 корпус 3 по Дачному проспекту, в Кировском районе Петербурга в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции остановили автомобиль «Рено Логан», под управлением 26-летнего местного жителя. В автомобиле полицейские обнаружили и изъяли пакет с кристаллическим веществом белого цвета, весом около 500 гр. Экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством «метилэфедрон».

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям 30, ст.228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Фигуранта поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.