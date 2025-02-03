В поселке Кузнечное обстреляли автобус из пневматического оружия

Накануне днем, 2 февраля около 13 часов 55 минут к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступила информация о том, что неизвестный в поселке Кузнечное обстрелял автобус из пневматического оружия.

Прибывшие на место происшествия полицейские около дома 4 по улице Новостроек поселка Кузнечное обнаружили автобус «ПАЗ», принадлежащий крупной строительной компании, с разбитым задним стеклом.

В результате никто не пострадал.

По данному факту полицейские проводят проверка. Ищут стрелявшего.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.