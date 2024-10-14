На парковке Ледового дворца обстреляли автомобиль из «пневмата»

Накануне днем, 13 октября 2024 года около 12 часов 30 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что на парковке Ледового дворца возле дома 1 по улице Пятилеток неизвестный обстрелял автомобиль из пневматического оружия. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что 49-летний автолюбитель, находясь около служебного входа в Ледовый Дворец рядом со своей автомашиной «Фиат Дукато», услышал хлопки, после чего обнаружил повреждения на лобовом стекле.

С места происшествия изъяли металлические пульки от пневматического пистолета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.