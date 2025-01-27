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Питерец.ру » Происшествия » В посёлке Кузнечное железнодорожник облил бензином и поджег собутыльника

В посёлке Кузнечное железнодорожник облил бензином и поджег собутыльника

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Опубликовал: Anton78
Фото:
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Полицейские задержали жителя посёлка Кузнечное, подозреваемого в поджоге собутыльника

Вчера, 26 января к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратилась жительница дома 3 по улице Гагарина в посёлке Кузнечное, которая сообщила о том, что ночью знакомый облил бензином её мужа и поджег его. 

Пострадавшего 36-летнего мужчину бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение. Согласно телефонограмме, поступившей из районной больницы, у пострадавшего травмы головы и термические ожоги 1-2 степени. 

Его состояние здоровья медики оценивают как средней степени тяжести. После оказанной медицинской помощи от госпитализации мужчина отказался.

Спустя пару часов в квартире дома 7 по улице Гагарина в посёлке Кузнечное по подозрению в причастности к указанному преступлению по горячим следам полицейские задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что  26 января в период с 00 часов 15 минут по 01 час 15 минут, на работе, в помещении вагона-бытовки, в ходе совместного распития спиртного поссорился с пострадавшим, избил его, а затем  облил его обувь бензином и поджег.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Приозерский район
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