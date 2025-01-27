В посёлке Кузнечное железнодорожник облил бензином и поджег собутыльника

Вчера, 26 января к полицейским Приозерского района Ленинградской области обратилась жительница дома 3 по улице Гагарина в посёлке Кузнечное, которая сообщила о том, что ночью знакомый облил бензином её мужа и поджег его.

Пострадавшего 36-летнего мужчину бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение. Согласно телефонограмме, поступившей из районной больницы, у пострадавшего травмы головы и термические ожоги 1-2 степени.

Его состояние здоровья медики оценивают как средней степени тяжести. После оказанной медицинской помощи от госпитализации мужчина отказался.

Спустя пару часов в квартире дома 7 по улице Гагарина в посёлке Кузнечное по подозрению в причастности к указанному преступлению по горячим следам полицейские задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в том, что 26 января в период с 00 часов 15 минут по 01 час 15 минут, на работе, в помещении вагона-бытовки, в ходе совместного распития спиртного поссорился с пострадавшим, избил его, а затем облил его обувь бензином и поджег.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.