В поселке Суходолье поймали поджигателей Газели

Накануне ночью, 14 сентября 2024 года около 02 часов 25 минут к полицейским Призерского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 16 по улице Лесная в поселке Суходолье горит автомобиль «Газель».

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили сгоревший автомобиль «ГАЗ».

Рядом с автомобилем сотрудники полиции задержали неработающего 29-летнего местного жителя и его 34-летнюю спутницу.

Позднее к полицейским обратился 62-летний хозяин автомобиля, работающий бункеровщиком, который оценил причиненный ему ущерб в 120 000 рублей.

Подозреваемых доставили в отдел полиции.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.