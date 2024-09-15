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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Суходолье поймали поджигателей Газели

В поселке Суходолье поймали поджигателей Газели

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Приозерского района задержали поджигателей Газели в поселке Суходолье

Накануне ночью, 14 сентября 2024 года около 02 часов 25 минут к полицейским Призерского района Ленинградской области поступила информация о том, что возле дома 16 по улице Лесная в поселке Суходолье горит автомобиль «Газель».
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили сгоревший автомобиль «ГАЗ».
Рядом с автомобилем сотрудники полиции задержали неработающего 29-летнего местного жителя и его 34-летнюю спутницу.
Позднее к полицейским обратился 62-летний хозяин автомобиля, работающий бункеровщиком, который оценил причиненный ему ущерб в 120 000 рублей.
Подозреваемых доставили в отдел полиции.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Приозерский район пожар поджог автомобиль
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