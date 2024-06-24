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Питерец.ру » Общество » Закрытие троллейбусного движения по Гороховой улице

Закрытие троллейбусного движения по Гороховой улице

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Опубликовал: Вадик Котов
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В связи с дорожными работами с 05:00 29 июня до 01:00 1 июля закрывается троллейбусное движение по Гороховой улице

В связи с дорожными работами с 05:00 29 июня до 01:00 1 июля закрывается троллейбусное движение по Гороховой улице от набережной Фонтанки реки до Малой Морской улицы.

Троллейбусы следуют:

№ 12: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Московского пр., далее по Московскому пр., Загородному пр., и по действующей трассе до к/ст «Тульская улица»;

№ 17: от к/ст «Сызранская улица» по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст «Владимирская площадь» (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко, ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул. Решетникова).

Источник: Горэлектротранс
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