В связи с дорожными работами с 05:00 22 июня до 01:00 24 июня закрывается троллейбусное движение по Гороховой улице от набережной Фонтанки реки до Малой Морской улицы.

Троллейбусы следуют:

№ 12: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Московского пр., далее по Московскому пр., Загородному пр., и по действующей трассе до к/ст «Тульская улица»;

№ 17: от к/ст «Сызранская улица» по ул.Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст «Владимирская площадь» (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул.Галстяна, ул.Костюшко, ул.Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул.Решетникова).