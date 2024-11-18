На набережной Фонтанки в ДТП пострадал 13-летний пассажир «Хендай Солярис»

Накануне поздним вечером, 17 ноября 2024 года около 23 часов 30 минут возле дома 12 по набережной реки Фонтанки, в Центральном районе Петербурга 22-летний молодой человек, управляя автомашиной «Хендай Солярис», совершая поворот, допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Ауди» под управлением 41-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия 13-летнего пассажира автомобиля «Хендай» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП сотрудник ГАИ проводят проверку.