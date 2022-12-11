В Купчино пенсионерка перевела аферистам 2,7 миллиона рублей

В минувший четверг днем 69-летней женщине на сотовый телефон позвонила неизвестная, которая представилась «сотрудником Центрального банка России». Голос в трубке сообщил пенсионерке, что с её счета неизвестные пытаются снять денежные средства. Для пресечения этих попыток, необходимо перевести имеющиеся денежные средства на «безопасный счет».

Пенсионерка поддалась уговорам и в банке на улице Ярослава Гашека перевела на указанный преступниками счет 2 685 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).