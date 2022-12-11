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Питерец.ру » Происшествия » В Купчино пенсионерка перевела аферистам 2,7 миллиона рублей

В Купчино пенсионерка перевела аферистам 2,7 миллиона рублей

0
84
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Пенсионерка из Купчино поверила, что ей звонят из банка и потеряла 2,7 миллиона рублей

В минувший четверг днем 69-летней женщине на сотовый телефон позвонила неизвестная, которая представилась «сотрудником Центрального банка России». Голос в трубке сообщил пенсионерке, что с её счета неизвестные пытаются снять денежные средства. Для пресечения этих попыток, необходимо перевести имеющиеся денежные средства на «безопасный счет».

Пенсионерка поддалась уговорам и в банке на улице Ярослава Гашека перевела на указанный преступниками счет 2 685 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район мошенничество пенсионеры
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