В Ленобласти пенсионерка перевела телефонным аферистам 3,9 млн рублей

Вчера около 11 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Ленобласти поступило заявление от 84-летней пенсионерки о том, что в период с 28 июля по 4 августа ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил, что на её счете происходят мошеннические действия, и для их предотвращения необходимо перевести денежные средства на "безопасный" счет.

После чего пожилая женщина перевела на указанный неизвестным счет денежные средства в размере 3 900 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.