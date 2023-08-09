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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти пенсионерка перевела телефонным аферистам 3,9 млн рублей

В Ленобласти пенсионерка перевела телефонным аферистам 3,9 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Выборгского района Ленобласти ищут мошенников, обманувших пенсионерку

Вчера около 11 часов 10 минут к полицейским Выборгского района Ленобласти поступило заявление от 84-летней пенсионерки о том, что в период с 28 июля по 4 августа ей на сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил, что на её счете происходят мошеннические действия, и для их предотвращения необходимо перевести денежные средства на "безопасный" счет.
После чего пожилая женщина перевела на указанный неизвестным счет денежные средства в размере 3 900 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО мошенничество пенсионеры
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