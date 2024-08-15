Накануне, 14 августа 2024 года к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от 74-летней жительницы одного из домов по улице Шаумяна о том, что, поверив звонку неизвестной, уверявшей в необходимости обезопасить средства на банковских счетах, перевела 15,5 миллиона рублей на указанный ей, якобы, «безопасный» счет.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры по розыску злоумышленников.
В Адмиралтейском районе пенсионерка перевела мошенникам 15,5 миллиона рублей
0
56
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Адмиралтейского района Петербурга расследуют многомиллионное мошенничество в отношении пенсионерки
Накануне, 14 августа 2024 года к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от 74-летней жительницы одного из домов по улице Шаумяна о том, что, поверив звонку неизвестной, уверявшей в необходимости обезопасить средства на банковских счетах, перевела 15,5 миллиона рублей на указанный ей, якобы, «безопасный» счет.
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"