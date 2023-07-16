ента новостей

11:53
В Невском районе пенсионерка перевела аферистам более 3,6 млн рублей
11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
11:43
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером
11:39
В лесу под Кингисеппом группа мигрантов изнасиловала женщину
11:34
В Кудрово ищут иностранца, расстрелявшего соотечественников
11:29
В центре Петербурга задержан карманник
10:51
Спасатели извлекли семь тел после затопления туннеля в Южной Корее
01:51
«Ленинградец» начнёт сезон ФНЛ принципиальным для Сергея Кирьякова матчем с «Арсеналом» в Туле
22:27
Иван Сергеев сплоховал в серии пенальти, но вратарь Михаил Кержаков не подвёл, и «Зенит» взял Суперкубок – 2023
12:24
В Парголово мотоциклист погиб в ДТП с микроавтобусом
12:20
В Ленобласти 17-летний водитель и пассажир мопеда в тяжелом состоянии попали в больницу после ДТП
12:11
В Московском районе в ДТП иномарки с автобусом пострадал 6-летний мальчик
12:08
На Невском проспекте один из участников ДТП избил оппонента резиновой палкой
12:02
В Невском районе в ходе дорожного конфликта неизвестный выстрелил из травматического оружия в ногу своему оппоненту
11:55
В Петербурге мужчина ударил себя ножом в сердце, а его жена нанесла сама себе удар ножом в живот
10:42
В Петербурге мигрантов-нелегалов с погоней задерживали за нарушение ПДД
10:16
Избившего пожилых супругов задержали в городе Вязники
01:10
Даниил Медведев всего в трёх сетах уступил Карлосу Алькарасу и не смог повторить достижение Александра Метревели полувековой давности и выйти в финал Уимблдона
20:25
«Динамо-ЛО» вошло в число восьми претендентов на новый трофей, посвящённый 100-летию отечественного волейбола – «Кубок Столетия»
16:22
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Паллада»
12:38
IOWA, Uma2rman, Fruktы и ARTEMIEV: «Акустика счастья» анонсировала вторую волну артистов
12:33
В саду Мариинского дворца состоятся поэтические чтения
12:30
В Петербурге задержали злоумышленника спалившего в деревне Лопухинка частный дом вместе с хозяином
12:24
На КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД полностью перекроют движение
12:20
В центре Петербурга мужчина до смерти избил собственную мать
12:12
В Петербурге задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении пенсионеров
12:05
В Колпино задержан любитель пострелять в сквере
11:58
В центре Петербурга в квартире обнаружен труп женщины с телесными повреждениями
11:17
На трассе М-11 "Нева" иномарка вылетела в отбойник, погиб водитель
10:44
В Ленобласти ликвидирована подпольная нарколаборатория
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе пенсионерка перевела аферистам более 3,6 млн рублей

В Невском районе пенсионерка перевела аферистам более 3,6 млн рублей

0
15
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Полицейскими Невского района ведется розыск мошенников, обманувших пенсионерку

Накануне днем около 14 часов 05 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 76-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 16 июня по 27 июня 2023 года неизвестные сообщили ей, что ее счет взломан мошенниками и была совершена попытка оформления на её имя кредита. После чего убедили пенсионерку перевести денежные средства на счет, якобы созданный Центральным банком России в целях безопасности.
Женщина сняла денежные средства, имевшиеся у нее на счету, а также оформила на себя кредиты, после чего внесла посредством банкомата на продиктованные ей счета 3 609 700 рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию мошенников обманувших пенсионерку

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

13-05-2023, 13:43
В Калининском районе пенсионерка перевела мошенникам 6,4 млн рублей
12-07-2023, 11:56
В Ленобласти пенсионерка перевела аферистам 2,1 млн рублей
6-06-2023, 10:10
В Невском районе пенсионерка продала квартиру и перевела деньги мошенникам
2-06-2023, 11:52
В Гатчине пенсионерка перевела мошенникам более 3,1 млн рублей
7-04-2023, 12:58
В Приморском районе пенсионерка перевела мошенникам почти 4,5 млн рублей
29-06-2023, 13:18
В Петербурге завкафедрой одного из ВУЗов перевела мошенникам более 2,5 млн рублей

Происшествия на дорогах

0
21
Сегодня, 11:48
В Ленобласти «Мерседес» вылетел в кювет и врезался в дерево. Погибли два человека
0
20
Сегодня, 11:43
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП с кроссовером
0
132
Вчера, 12:24
В Парголово мотоциклист погиб в ДТП с микроавтобусом
0
135
Вчера, 12:20
В Ленобласти 17-летний водитель и пассажир мопеда в тяжелом состоянии попали в больницу после ДТП
Наверх