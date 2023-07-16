В Невском районе пенсионерка перевела аферистам более 3,6 млн рублей

Накануне днем около 14 часов 05 минут к полицейским Невского района Петербурга обратилась 76-летняя женщина с заявлением о том, что в период с 16 июня по 27 июня 2023 года неизвестные сообщили ей, что ее счет взломан мошенниками и была совершена попытка оформления на её имя кредита. После чего убедили пенсионерку перевести денежные средства на счет, якобы созданный Центральным банком России в целях безопасности.

Женщина сняла денежные средства, имевшиеся у нее на счету, а также оформила на себя кредиты, после чего внесла посредством банкомата на продиктованные ей счета 3 609 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Полицейскими приняты меры к установлению и задержанию мошенников обманувших пенсионерку