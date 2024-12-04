На овощебазе в Петро-Славянке водитель вилочного погрузчика погиб после столкновения с «Газелью»

Накануне вечером, 3 декабря около 16 часов 40 минут на территории складского комплекса овощебазы в поселке Петро-Славянка на Софийской улице, 37-летний гражданин одного из государств Центральной Азии, управляя вилочным погрузчиком «КАРА», совершил столкновение с двигавшимся справа автомобилем «Газель 270710», под управлением 45-летнего соотечественника, после чего водитель погрузчика выпал на проезжую часть, где на него опрокинулся его же погрузчик.

В результате дорожного происшествия водитель вилочного погрузчика скончался на месте ДТП.

Полицейскими проводится проверка обстоятельств трагедии.