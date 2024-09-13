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Питерец.ру » Происшествия » В Петро-Славянке водитель иномарки пострадал въехав в уборочный автомобиль

В Петро-Славянке водитель иномарки пострадал въехав в уборочный автомобиль

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП с участием уборочного автомобиля в Петро-Славянке

Сегодня утром, 13 сентября 2024 года около 10 часов 10 минут к полицейским поступила информация о ДТП в поселке Петро-Славянка, Колпинского района Петербурга. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что возле дома 149 по Софийской улице 26-летний водитель, управляя «Субару Импреза», не соблюдая безопасную дистанцию, совершил наезд на остановившийся в левом ряду уборочный автомобиль.
В результате дорожного происшествия водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Полицейские разбирается в обстоятельствах ДТП, проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
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