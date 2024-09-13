В Петро-Славянке водитель иномарки пострадал въехав в уборочный автомобиль

Сегодня утром, 13 сентября 2024 года около 10 часов 10 минут к полицейским поступила информация о ДТП в поселке Петро-Славянка, Колпинского района Петербурга. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что возле дома 149 по Софийской улице 26-летний водитель, управляя «Субару Импреза», не соблюдая безопасную дистанцию, совершил наезд на остановившийся в левом ряду уборочный автомобиль.

В результате дорожного происшествия водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Полицейские разбирается в обстоятельствах ДТП, проводят проверку.