В Тосненском районе в ДТП "Лады" с "Москвичом" пострадали три человека

Накануне днем, 24 ноября около 13 часов 50 минут на 673-м километре автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия», в Тосненском районе Ленинградской области 26-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Ларгус» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Москвич» под управлением 73-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия водителя автомобиля "Москвич" госпитализировали в тяжелом состоянии. В ДТП пострадали также 37-летняя пассажирка и водитель другого отечественного автомобиля, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.