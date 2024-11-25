Накануне днем, 24 ноября около 13 часов 50 минут на 673-м километре автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия», в Тосненском районе Ленинградской области 26-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Ларгус» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Москвич» под управлением 73-летнего водителя.
В результате дорожного происшествия водителя автомобиля "Москвич" госпитализировали в тяжелом состоянии. В ДТП пострадали также 37-летняя пассажирка и водитель другого отечественного автомобиля, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.
По факту ДТП полицейскими проводится проверка.
В Тосненском районе в ДТП "Лады" с "Москвичом" пострадали три человека
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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит проверку по факту столкновения "Лады" с "Москвичом" в Тосненском районе Ленобласти, на трассе М 10
Накануне днем, 24 ноября около 13 часов 50 минут на 673-м километре автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия», в Тосненском районе Ленинградской области 26-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Ларгус» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Москвич» под управлением 73-летнего водителя.
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