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Питерец.ру » Происшествия » В Тосненском районе в ДТП "Лады" с "Москвичом" пострадали три человека

В Тосненском районе в ДТП "Лады" с "Москвичом" пострадали три человека

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Опубликовал: Anton78
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Полиция проводит   проверку по факту столкновения "Лады" с "Москвичом" в Тосненском районе Ленобласти, на трассе М 10

Накануне днем, 24 ноября около 13 часов 50 минут на 673-м километре  автомобильной дороге федерального значения М-10 «Россия», в Тосненском районе Ленинградской области 26-летний водитель, управляя автомашиной «Лада Ларгус» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения,  где совершил столкновение с автомобилем «Москвич» под управлением 73-летнего водителя. 
В результате дорожного происшествия водителя автомобиля "Москвич" госпитализировали в тяжелом состоянии. В ДТП пострадали также 37-летняя пассажирка и водитель другого отечественного автомобиля, которые в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы. 
По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Тосненский район, ДТП
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