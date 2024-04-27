В Кировском районе поймали пожилую женщину-курьера мошенников

Накануне, 26 апреля 2024 года к полицейским Кировского района Петербурга поступило сообщение от 73-летней библиотекаря ВУЗа, проживающей в доме 24 по улице Васи Алексеева. Пожилая женщина заявила о том, что с 25 апреля ей неоднократно звонили неизвестные представляясь сотрудниками финансовых структур, которые убедили ее, под предлогом обеспечения сохранности денежных средств, снять со счетов и передать неизвестной 700 тысяч рублей.

Вчера, 26 апреля 2024 года около 17 часов 20 минут возле дома 6 по улице Васи Алексеева в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по горячим следам по подозрению в свершении указанного преступления задержали 77-летнюю москвичку.

Задержанную опросили в качестве свидетеля и отпустили под обязательство явке.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ.

Денежные средства изъяли.

Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных лиц, причастных к преступлению.