В Невском районе поймали курьера телефонных мошенников

Накануне вечером, 6 августа 2024 года около 20 часов 45 минут к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 84-летнего жителя дома 13 по улице Крыленко. Пенсионер рассказал правоохраниетлям о том, что после разговора с позвонившим ему «сотрудником банка» передал 10 000 рублей - для обеспечения сохранности - приехавшему к нему курьеру.

Сотрудники уголовгого розыска возле дома 13 корпус 3 по улице Крыленко по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего неработающего жителя Адмиралтейского района Петербурга.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Полицейскими было установлено также, что задержанный причастен к аналогичному преступлению, совершенному в отношении 75-летней пенсионерки с улицы Бабушкина. Только в том случае жертва телефонных мошенников передала курьеру 945 тысяч рублей.

По данному факту так же было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество)

Подозреваемого поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.