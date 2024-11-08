Во Фрунзенском районе поймали 19-летнего подозреваемого в разбое на Дунайском проспекте

В минувший вторник, 5 ноября к полицейским Фрунзенского района Петербурга с заявлением обратился 19-летний житель дома по улице Красных Фортов города Сосновый Бор Ленобласти. Молодой человек рассказал правоохранителям, что около 23 часов 00 минут возле дома 64 по Дунайскому проспекту на него напал неизвестный, избил, распылил в лицо содержимое перцового баллона, после под угрозой применения ножа отобрал сотовый телефон и скрылся.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ст.162 ч.2 УК РФ (разбой).

Вчера днем, 7 ноября около 15 часов 30 минут сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в квартире дома 13 по Малой Карпатской улице, по подозрению в совершении указанного преступления задержали неработающего 19-летнего жителя Ленобласти.

Задержанного поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.