В Невском районе поймали двоих подозреваемые в разбойном нападении

Вечером 28 октября 2024 года к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от 45-летнего неработающего местного жителя, проживающего в доме 1 по Смоляной улице о том, что незадолго до этого у него произошел конфликт с неизвестными, которые с применением силы отобрали у него мобильный телефон «Редми».

29 и 30 октября 2024 года сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления возле дома 1 по Смоляной улице и около дома 22 по улице Подвойского задержали двоих подозреваемых в нападении - 28 и 30 летних, ранее неоднократно судимых.

По данному факту следовственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.162 УК РФ (разбой).

Задержанных поместили в изолятор на основании ст. 91 УПК РФ.