В Невском районе поймали мигранта, подозреваемого в разбое на улице Подвойского

Поздним вечером 1 октября 2024 года, около 22 часов к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о нападении на женщину в парадной дома 32 по улице Подвойского. Неизвестный, угрожая ножом, забрал у нее деньги и мобильный телефон.

Прибывшим на место сотрудникам полиции 29-летняя пострадавшая рассказала о том, что на лестничной площадке 8 этажа, возле дверей собственной квартиры на нее напал с ножом неизвестный и потребовал перевести через мобильное приложение банка на указанный им счет 1500 рублей, после чего вырвал из ее рук мобильный телефон и скрылся с места.

Сумма ущерба составила 46 500 рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).

На следующий день вечером сотрудники уголовного розыска по подозрению в указанном преступлении на улице Подвойского задержали 35-летнего неработающего гражданина сопредельного государства.

Задержанного поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.